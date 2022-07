Vietnam: les sandales de caoutchouc font de la résistance

Depuis, près d'un siècle, la sandale de caoutchouc accompagne l'histoire du Vietnam : autrefois alliée tout-terrain de Ho Chi Minh, l'objet iconique fait de pneus usagés continue de coller aux pieds de l'un des plus grands producteurs mondiaux de chaussures. Dans la rue, ils sont encore nombreux à entretenir le mythe de cette chaussure légère et bon marché, née à la fin des années 1940 durant la guerre d'Indochine contre la France, puissance coloniale vaincue en 1954.

Les soldats avaient été conquis par le coût imbattable de fabrication, et la résistance de la sandale, faite à partir des pneus des camions militaires pris à l'ennemi, selon la légende. Aujourd'hui, le caoutchouc provient de pneus usagés de voitures ou d'avions, mais ses qualités ne sont pas remises en cause.

Le roi de la sandale de caoutchouc à Hanoï fait de la résistance aux géants Nike et Adidas qui produisent des millions de paires chaque année. Dans son magasin "Vua Dep Lop", certaines paires sortent du lot, affichant des couleurs qui tranchent du noir du modèle classique.

_Lorsque j'ai changé (le style et le format des sandales), j'ai commencé à avoir plus de clients étrangers. Donc, pour réussir, je dois renouveler le style des sandales en caoutchouc tout en conservant l'avantage de la méthode artisanale et la valeur historique des sandales en caoutchouc vietnamiennes,_a expliqué Nguyen Tien Cuong.

Nguyen Tien Cuong, qui a repris en 2011 le commerce de son beau-père, a vendu plus d'un demi-million de paires depuis. La sandale de caoutchouc reste un symbole au Vietnam, au musée Ho Chi Minh, dans la capitale Hanoï, les sandales usées du dirigeant décédé en 1969 sont fièrement exposées, près de son ancien uniforme de style chinois. Ici, l'histoire de ses sandales est contée à tous les visiteurs de même que la victoire du Vietnam contre la France coloniale en 1954.