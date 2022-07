Mondiaux d'athlétisme : Tobi Amusan bat le record du 100 m haies

La Nigériane Tobi Amusan a établi dimanche le nouveau record du monde du 100 m haies en demi-finales en 12 secondes 12 centièmes aux championnats du monde d'athlétisme aux Etats-Unis.

90 minutes plus tard, elle remportait la médaille d'or en 12,06 un nouveau record du monde qui ne sera pas homologué, car le vent dans le dos de 2,5 mètres par seconde était bien trop favorable. La Nigériane a devancé la Jamaïcaine Britany Anderson et la championne olympique Jasmine Camacho-Quinn, de Porto Rico.

Dans la catégorie du 800 m dames, c'est l'Américaine Athing Mu qui s'est imposée en décrochant l'or son premier titre mondial en 1 minute 56 secondes et 30 centièmes. La championne olympique de Tokyo a pris le dessus dans le dernier virage au détriment de Hodgkinson qui termine en argent avec seulement 8 centièmes de différence, quant à Mary Moraa elle a finit en bronze en 1 minute, 56 secondes et 71 centièmes.

Le Norvégien, Ingebrigtsen a remporté son premier championnat du monde, du 5 000 m hommes en 13 minutes 9 secondes et 24 centièmes devançant le Kényan Jacob Krop et l'Ougandais Oscar Chelimo respectivement 2e et 3e de cette catégorie. Grosse désillusion en revanche pour Joshua Chepteigei, le détenteur du record du monde a terminé 9e.

Au saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis a amélioré son propre record en franchissant la barre de 6.21 mètres. Il s'agit de son cinquième record du monde, et du troisième cette année.