De nouveaux affrontements à Tripoli font 13 morts

De violents combats entre milices libyennes ont fait au moins 13 morts dont un enfant à Tripoli. Selon le service des ambulances et secours, une trentaine de personnes aurait aussi été blessée.

Ces affrontement se sont déroulés dans l'est de la capitale, près du campus universitaire et du centre Médical. Ils ont éclaté peu après minuit jeudi soir et n'ont cessé que vendredi en fin d'après-midi. Ces combats ont créé la panique alors que de nombreux Libyens se trouvaient dans les rues et jardins de la ville et profitaient du plein air en plein weekend local. Plusieurs habitants réunis notamment pour des mariages dans le secteur du conflit, se sont retrouvés piégés et ont du être évacué par des ambulances.

Deux groupes armés de l'ouest s'opposaient la Force al-Radaa et la Brigade des Révolutionnaires de Tripoli. Une autre brigade appelée « 444 » est intervenue vendredi pour engager une médiation, en positionnant ses véhicules armés sur le rond-point de Fornaj mais elle a elle même été ciblée par d'intenses tirs.

Al-Radaa, qui fait également office de force de police, "s'est engagé à cesser les combats à la demande du chef du Conseil présidentiel et du chef du Gouvernement" Dbeibah, a indiqué Mohamed Hamuda, porte-parole du Gouvernement, sur Twitter.

Des affrontements le 10 juin s'étaient soldés par la mort d'un milicien, mais cela faisait des années qu'il n'y avait pas eu de victimes civiles dans la capitale. Le trafic aérien autour de la capitale a aussi été interrompu pendant plusieurs heures.

La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir depuis plus d'une décennie et la chute du régime de Mouammar Kadhafi. Depuis mars dernier, deux gouvernements co-existent et sont soutenus par divers groupes armés.