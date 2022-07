Niger : 44 migrants ouest-africains secourus dans le désert

L'Agence nationale de protection civile du Niger a secouru 44 migrants d'Afrique de l'Ouest qui étaient bloqués dans le désert du Nord du pays, a indiqué aujourd'hui l'Agence internationale pour les migrations (OIM).

La représentation de l'OIM au Niger a expliqué sur Twitter que les migrants ont été localisé la semaine dernière à 20 kilomètres de la ville de Dirkou, dans le nord du pays, dans la région d'Agadez, considérée comme un carrefour de la migration clandestine.

Les migrants étaient perdus dans le désert depuis deux jours après que le véhicule dans lequel ils voyageaient soit tombé en panne.

Parmi eux, se trouvaient 29 hommes, 12 femmes et 3 filles. La plupart d'entre eux sont de nationalité nigériane, et les autres sont originaires du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Bénin. Ils avaient apparemment pour objectif de rejoindre la Libye.