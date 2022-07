CAN féminine : l'ambiance monte en puissance

Alors que le premier tour s'achèvera ce dimanche, la CAN féminine ne rencontre pas encore le succès populaire escompté au Maroc. Les stades de Rabat et Casablanca qui se partagent la compétition sonnent creux.

L'engouement populaire est encore trop rarement perceptible, sauf quand les matches concernent la sélection marocaine, à l'image du succès du match d'ouverture entre les Lionnes de l'Atlas et le Burkina Faso au Complexe sportif prince Moulay Abdellah de Rabat.

"J’ai remarqué qu’il y a une vraie ferveur autour de l'EN, se rejouit Zakaria, croisé aux alentours de l'enceinte. Je pense que ça va être une grande réussite surtout si c’est couronné par une victoire marocaine ou une qualification à la coupe du monde».

A quelques heures de Cameroun-Togo, au stade Mohammed V de Casablanca, peu d'effervescence dans les rues de la ville. Seuls quelques fans prennent la direction du stade pour supporter leurs équipes. Des membres des diasporas sub-sahariennes viennent soutenir leurs compatriotes.

Audré, maillot des Lionnes Indomptables sur le torse se veut optimiste, "aujourd’hui, l’Afrique s’intéresse au football féminin. On voit le développement du football féminin. On pense que d’ici quelques années, on aura le même niveau de football qu’en Europe."

Le public local se réserve pour les matchs décisifs et les demi-finales ou la finale devrait attirer beaucoup plus de curieux, surtout si le pays hôte réussit un bon parcours.

Avant même l'affiche contre le Sénégal ce soir, les Lionnes de Reynald Pedros sont déjà assurées de disputer les quarts de finale, elles qui n'étaient jamais sorties des poules pour leurs seules participations en 1998 puis 2002.

Pour le sociologue Abderrahim Bourkia, _"_la FRMF, la Fédération Royale Marocaine de Football) travaille bien, se donne les moyens et cherchent toujours à mettre en place les conditions nécessaires pour que les choses se passent bien."

Attirer le public dans les stades est l’un des défis pour rendre la pratique féminine attractive, surtout que les supporters représentent un maillon essentiel de la chaîne du développement et de la professionnalisation de ce sport.

N'oublions pas que la CAN masculine au Cameroun en début d'année n'a pas non plus été un franc succès niveau fréquentation et que les organisateurs ont dû multiplier les invitations pour garnir les tribunes des garçons.