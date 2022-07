Burkina Faso : les partisans de Blaise Compaoré saluent son retour

Scènes de liesse près de l'aéroport de Ouagadougou ce jeudi, alors que les partisans de Blaise Compaoré sont réunis pour l'accueillir.

L'ex-président du Burkina Faso est de retour au pays après huit ans d'exil. L'avion a atterri vers 14 h 00 heure locale sur une base aérienne militaire près de l'aéroport international de Ouagadougou, où des dizaines de partisans de l'ancien président âgé de 71 ans se sont rassemblés pour l'accueillir.

"On est très très ému. On sait même pas quoi dire. On sait pas comment remercier Dieu et remercier notre chef de l'Etat le colonel Paul-Henri Sandaogo" a déclaré Saratou Ilboudou, partisan de l'ancien président.

"Si le président Damiba a choisi d'unir tous les anciens présidents, c'est qu'il réalise qu'il y a quelque chose qu'il doit apprendre chez eux pour que la paix revienne" Bouréima Bounkougou

"Disons aussi que sous son règne, le Burkina était apaisé, on peut dire que toute la sous-région était apaisée sous le règne du président Blaise Compaoré. Donc vous voyez que c'est un homme d'Etat, un homme de paix, c'est un homme de dialogue" Béatrice Ouédraogo, responsable locale du parti de Blaise Compaoré.

"accélérer la réconciliation nationale"

C'est la première fois que l'ex-président foule le sol de son pays depuis qu'il a été contraint de s'exiler en Côte d'Ivoire en octobre 2014, après de violentes émeutes populaires qui avaient éclaté contre sa volonté de rester au pouvoir après 27 ans de règne.

Il ne s'agit toutefois pas d'un retour définitif, mais d'un séjour de quelques jours à l'invitation du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, nouvel homme fort du Burkina, auteur d'un coup d'Etat en janvier qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré.

Au même titre que les anciens présidents burkinabè encore en vie, M. Compaoré doit participer à une réunion pour "accélérer la réconciliation nationale" face aux attaques jihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 2015 et se sont multipliées ces derniers mois.

Selon des sources au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de Blaise Compaoré, l'ancien président va passer la nuit à Ziniaré, son village natal, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Il doit également rencontrer des cadres de son parti.