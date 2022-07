Insolite : 95-0 et 91-1, avalanche de buts plus que suspecte en Sierra Leone

En Sierra Leone, deux matches de Eastern Regional Super 10 League intriguent les instances. Et pour cause, plus de 90 buts ont été inscrits dans chacun d'entre eux !

Dimanche, les Kahunla Rangers ont atomisé le Lumbebu United 95-0 quand le Gulf FC de Kono écrasait le Koquima Lebanon 91 à 1. Les deux équipes étaient à la lutte pour une promotion. A égalité de points, tout devait se jouer à la différence de buts.

Au regard de l'étendue du score (qui n'était que de 2-0 et 7-1 à la mi-temps), les deux résultats n'ont pu être homologués.

Une enquête a aussitôt été ouverte par le président de la fédération, Thomas Daddy Brima : "Nous ne pouvons pas laissé impunie une telle médiocrité. Les responsables devront se présenter devant une commission anti-corruption et devront répondre de leurs actes".

Déjà le mois dernier, des résultats arrangés avaient provoqué des remous en Afrique du Sud où des équipes de quatr!ème niveau avaient encaissé plusieurs dizaines de buts. Des suspensions de 6 à 8 ans avaient été prononcées contre les dirigeants des clubs incriminés.

Il y a quelques années, le Nigeria avait été touché par des avalanches de buts incontrolées dans les divisions amateurs. En 2013, Plateau United avait ainsi dominé Akurba FC 79-0 quand le Police Machine FC passait 67 buts au Babayaro FC.