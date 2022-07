Egypte : habiller les étoffes de versets coraniques en or

Dans le Vieux Caire en Egypte ; Ahmed Othmane brode une épaisse étoffe noire de versets coraniques avec des fils d'or. Ce métier, il l’a hérité de ses arrières-parents. Il y a 100 ans, les créations de la famille Othmane étaient envoyées vers La Mecque pour y recouvrir la Kaaba, l'édifice cubique vers lequel se tournent les musulmans du monde entier pour prier. que.

"Mon grand-père avait l'habitude de coudre le costume brodé du roi (égyptien). En même temps, il cousait des écussons militaires pour l'armée égyptienne et la plupart des armées des pays arabes."; explique l'artisan.

Plus qu'un métier ; une passion héréditaire pour cette famille égyptienne. De fil en aiguille ; elle se transmet de génération en génération depuis plus d'un siècle.

"La famille est dans ce métier depuis plus de 150 ans, et nous essayons de poursuivre notre histoire dans ce métier. Nous l'aimons pour sa valeur spirituelle, qui est plus inestimable que tout objet matériel. ''; souligne Ahmed Othmane.

Mais depuis la crise sanitaire ; le métier ne fait plus recette ; la flambée des prix des matières premières, la baisse drastique du tourisme, un pouvoir d'achat des Égyptiens en chute libre vont vivre aux artisans égyptiens une période de vache maigre.