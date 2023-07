L'ONU vote une resolution non contraignante contre les autodafés

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté mercredi une résolution non contraignante contre les autodafés de Coran et la haine religieuse. C’était à l’issue d’un débat organisé à Genève à la demande du Pakistan après que des pages d’un exemplaire du coran ont été brulées devant une mosquée en Suède le 28 juin.

"Ce débat urgent est motivé par les récents incidents au cours desquels le Coran a été brûlé, alors qu'il est au cœur de la foi de plus d'un milliard de personnes. Ces incidents et d'autres semblent avoir été fabriqués pour exprimer le mépris et attiser la colère, pour creuser des fossés entre les gens et pour provoquer", a déclaré Volker Turk, Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme.

Le texte a été approuvé par 28 des 47 membres de ce conseil, dont la Chine, l'Ukraine et la plupart des pays africains. Sept membres se sont abstenus et douze ont voté contre, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Costa Rica.

"J'avais tant espéré, comme nous tous je crois, que nous parlerions aujourd'hui d'une seule voix consensuelle sur notre engagement à mettre un terme à la promulgation de la haine religieuse. Nous pensons que nous en étions très proches. Bien que nous abhorrions les expressions de haine religieuse, nous ne pensons pas que la liberté d'expression puisse ou doive servir de passerelle pour les interdire. En conséquence, nous regrettons de devoir voter contre ce texte déséquilibré, car il est en contradiction avec des positions profondes et de longue date sur la liberté d'expression", a expliqué Michele Taylor, ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU.

L'ambassadeur du Pakistan, Khalil Hashmi, a estimé qu'il s'agissait d'un texte équilibré qui ne pointait du doigt aucun Etat.

"L'islamophobie est en hausse. Des incidents impliquant la profanation du Coran se produisent encore et encore dans certains pays", a déclaré l'ambassadeur chinois Chen Xu, apportant son soutien à la résolution.

Le texte comporte une condamnation de "tout plaidoyer et manifestation de haine religieuse, dont les actes récents, publics et prémédités, qui ont désacralisé le Coran" et un appel aux pays à adopter des lois leur permettant de traduire en justice les responsables de ces actes.