Maroc : le doublé pour le Wydad grâce à ses Congolais

Vainqueur de la Ligue des champions africaine il y a tout juste un mois, le Wydad de Casablanca a remporté hier soir son 22e titre de champion du Maroc après son nul face au MC Oujda (2-2).

Les hommes de Walid Regragui étaient mené 2-0 (doublé de Lamina Diakité) dans cet avant-dernier match de la saison lorsque sa paire d'attaquants congolaise s'est réveillée.

C'est d'abord le meilleur buteur du Botola, Guy Mbenza qui s'est signalé en réduisant la marque à la 50e avant que Juvhel Tsoumou n’égalise dans le temps additionnel (90+1), d'une magnifique bicyclette, certainement le but de la saison au Maroc.

A une journée de la fin, le WAC possède 4 longueurs d’avance sur son rival casaoui, le Raja et ne peut donc plus être rejoint.

Guy Mbenza est lui quasiment assuré de remporter le classement des buteurs après ce 17e but. Il devance de cinq longueurs le Gabonais de Tanger Axel Meye et l'Ivoirien d'Oujda, Lamina Diakité (12 buts) et le Léopard de la RSB Chadrack Lukombe (10 buts).