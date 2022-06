L'exposition "Pharaons superstars" interroge la notion de célébrité

Premières célébrités de l’histoire de l’humanité, les pharaons sont à l’honneur dans une exposition au Musée des civilisations de l'Europe, et de la Méditerranée (MUCEM) de Marseille en France.

Intitulée « Pharaons superstars », la présentation parcoure 5000 ans d’histoire de l’Égypte antique à nos jours pour interroger les ressorts de la célébrité et de la postérité.

En bref, comment et pourquoi certains pharaons sont devenus des stars et pourquoi d’autres sont tombés dans l’oubli ?

"Si certains pharaons sont très connus aujourd'hui, alors que d'autres, connus et commémorés depuis longtemps, ont disparu, cela tient beaucoup, encore une fois, aux images et aux textes, au matériel dont on dispose pour les connaître et aussi à nos propres valeurs qui changent, selon les siècles, (selon les dynasties), selon les époques." a expliqué Frédéric Mougenot, conservateur du patrimoine, commissaire de l'exposition "Pharaons superstars".

Retardée à cause de la pandémie de Covid-19, l'exposition s'ouvre finalement en 2022 pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon...

"Et à l'inverse, si on valorise autant Néfertiti aujourd'hui, si elle est dans la publicité, si les chanteurs pop aujourd'hui font référence à Néfertiti, c'est parce qu'elle véhicule une image que l'on valorise, une femme forte, une femme africaine et qui ne parlait pas du tout aux Égyptiens." a ajouté le commissaire de l'exposition.

L’exposition "Pharaons superstars" propose un parcours de 1.000 m2 en trois parties: la mémoire des pharaons dans la civilisation pharaonique, leur représentation jusqu'au XVIIIe siècle, fabriquée souvent à partir de textes gréco-romains ou de textes religieux, et enfin la révolution Champollion, qui a bouleversé notre vision de l'Egypte antique.

"Ce qui rend certains pharaons extrêmement célèbres, c'est souvent l'archéologie, les découvertes archéologiques qui conduisent à la découverte de la tombe, en 1922 par exemple, de Toutankhamon, dans la Vallée des Rois, et à la découverte d'un trésor funéraire avec plus de plusieurs centaines d'or par exemple et de pierres semi-précieuses. Évidemment, cela fait quelque chose d'étonnant, de bouleversant et que les médias ont immédiatement fait connaître à l'Occident." a décrit Guillemette Andreu-Lanoë, directrice du département des Antiquités égyptiennes du Louvre, commissaire associée de l'exposition.

L'exposition "Pharaons superstars" est ouverte au public jusqu'au 17 octobre prochain.