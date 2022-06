Sadio Mané au Bayern Munich jusqu'en 2025

Sadio Mané et Liverpool, c’est fini. Le Sénégalais portera la saison prochaine les couleurs du Bayern Munich. Le club allemand et les Reds ont officialisé la transaction mercredi.

Le champion de la Bundesliga a déboursé près de 40 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Bambali. Son contrat court jusqu’en 2025.

Il quitte le club anglais après six années au cours desquelles il a disputé 269 matchs et marqué 120 buts. Avec Liverpool, il a remporté la Ligue des champions, la Premier League, la FA Cup et la Coupe du monde des clubs. Un départ pour des nouveaux défis et non pour des raisons financières a déclaré le champion d’Afrique.

L’arrivée de l’attaquant de 30 ans en Bavière est déjà qualifiée de par la presse allemande de transfert royal. «Ça a été une sacrée aventure ! Merci pour tous les bons moments et je te souhaite le meilleur dans votre nouvelle aventure ! Tu nous manqueras à tous», a déclaré Mohamed Salah, le désormais ex-coéquipier du Sénégalais.