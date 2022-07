Mali : redresser l'économie après 6 mois de sanctions [Business Africa]

Dans Business Africa cette semaine: les pays africains ont progressé en matière d’échange de renseignements en 2021. Cette amélioration a permis de mobiliser des ressources et de mieux lutter contre l’évasion fiscale. Entretien avec Zayda Manetta, Cheffe du Secrétariat au Forum Mondial.

Depuis 2014, l’échange des renseignements sur demande a permis aux pays africains d’identifier plus de 244 millions de dollars de recettes supplémentaires, c’est ce que révèle le dernier rapport sur la transparence fiscale paru le mois dernier. Objectif : permettre aux États de lutter contre l’évasion fiscale et les flux financiers illicites

Mali : redresser l’économie après 6 mois de sanctions

L’économie malienne, se relèvera-t-elle des six mois de sanctions commerciales et financières, les économistes prévoient une croissance en dessous des 5 % cette année. En effet, les perspectives de croissance pour 2022 ont été compromises par les sanctions économiques, l’inflation régionale et la crise en Ukraine. La levée du blocus de la CEDEAO et de l’UEMOA, donnera-t-elle un nouveau souffle à l’économie. Entretien avec l'économiste malien Modibo Mao.

Togo : booster la production cotonnière

Au Togo, des mesures ont été annoncées, en vue d’atteindre une production prévisionnelle de 146 826 tonnes de coton graine pour 180 000 hectares de terre emblavés. Un reportage de notre correspondant Noel Tadegnon.