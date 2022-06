CAN 2023 : le Nigeria établit un record en battant Sao Tomé par 10-0

Le Nigeria a établi un record national en battant Sao Tomé-et-Principe 10-0 dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique (CAN) lundi, grâce à quatre buts de l'attaquant Victor Osimhen. Cette victoire est la plus importante du Nigeria, dépassant la victoire 10-1 sur le Bénin, qui s'appelait alors Dahomey, en 1959.

Victor Osimhen a ouvert le score à la 9e minute, avant d'inscrire son quatrième but à la 84e minute pour porter le score à 9-0. Emmanuel Dennis a inscrit un penalty dans le temps additionnel pour le 10e but du Nigeria. Terem Moffi a marqué deux fois alors queMoses Simon, Oghenekaro Etebo et Ademola Lookmancomplètent le tableau des buteurs.

Le match s'est déroulé à Agadir, au Maroc, Sao Tomé-et-Principe étant l'un des pays à qui la Confédération africaine de football (CAF) a refusé le droit de jouer des matches à domicile, son stade national ayant été jugé inadapté aux rencontres internationales.

Sao Tomé-et-Principe avait initialement été exclu des éliminatoires pour avoir aligné un joueur inéligible lors d'un tour préliminaire, avant de regagner billet en faisant appel. La petite nation insulaire a perdu 5-1 contre la Guinée-Bissau lors de son premier match de qualification.

Le Nigeria, qui a également battu la Sierra Leone, est en tête du groupe A après deux des six matches et est en passe de se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette dernière phase de qualification déterminera les 23 équipes qui rejoindront le pays hôte lors du tournoi en juin et juillet 2023.

Le Burkina Faso, l'Algérie, le Mali, le Maroc et le Sénégal, champion d'Afrique en titre, ont également remporté deux matchs sur deux. Le Maroc a battu le Liberia 2-0 grâce à des buts de Faycal Fajr et de Youssef En-Nesyri en l'espace de deux minutes au début de la deuxième mi-temps à Casablanca.

Sadio Mané a inscrit les quatre buts du Sénégal lors des deux premières journées, menant son pays à une victoire 3-1 sur le Bénin grâce à un triplé et à une victoire 1-0 sur le Rwanda, où il a transformé un penalty à la 8e minute du temps additionnel pour assurer cette victoire.

L'Égypte a connu la plus grande surprise des deux premiers tours en s'inclinant en Éthiopie 2-0, laissant l'équipe de Mohamed Salah à la dernière place du groupe D à la différence de buts, bien que les quatre équipes de ce groupe aient toutes trois points.

Les éliminatoires reprennent en septembre.