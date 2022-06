Algérie : le président vénézuélien Nicolas Maduro en visite à Alger

Le président vénézuélien Nicolas Maduro rencontre le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une visite officielle à Alger.

L'Algérie et le Venezuela ont convenu jeudi de renforcer leur coopération économique, alors que le président Nicolas Maduro a rendu visite à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

"Nous avons convenu de renforcer la coopération économique entre nos pays", a déclaré Tebboune lors d'une conférence de presse conjointe diffusée par la télévision d'État après leur rencontre.

Il a également annoncé que des vols directs seraient bientôt lancés entre Alger et Caracas.

M. Maduro s'est dit "très heureux de cette décision" et a ajouté que les deux gouvernements souhaitaient collaborer plus étroitement, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz. Les deux pays dépendent fortement des exportations d'énergie et sont membres de l'OPEP.

Comme tous les dirigeants en visite, Nicolas Maduro a rendu hommage aux "martyrs" de la guerre d'indépendance brutale que l'Algérie a menée pendant sept ans contre la France, en déposant une gerbe de fleurs au monument national aux morts et en observant une minute de silence.

M. Maduro est arrivé mercredi soir, accueilli à l'aéroport d'Alger par le Premier ministre algérien, alors qu'il entamait ce que l'agence de presse publique algérienne APS a appelé une "visite de travail et d'amitié" de deux jours.

Sa visite en Algérie intervient alors qu'une vingtaine de dirigeants se sont rendus à Los Angeles pour le sommet des Amériques organisé par le président américain Joe Biden, auquel le Vénézuélien de gauche figurait parmi les personnes non invitées.