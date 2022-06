Cap-Vert : la restauration du Fort Duque de Bragança dans les tuyaux

C'est une forteresse construite il y a 200 ans pour défendre le Cap-Vert contre les pirates... aujourd'hui abandonné, le Fort Duque de Bragança, situé sur l'îlot de Sal Rei, à un kilomètre de l'île de Boa Vista, pourrait bientôt être restauré et commencer à recevoir des visites régulières.

C'est le souhait du maire de Boa Vista, mais il y a du travail à faire en termes d’accessibilité . ..

'' C'est un site historique, et il a son potentiel. Nous devons créer les conditions pour atteindre le (Forte) Duque de Bragança, comme les petits bateaux. En ce moment, nous travaillons sur la création d'une école nautique, permettant une plus grande circulation entre la ville et l'îlot, permettant un meilleur accès pour les personnes, des conditions de loisirs, des conditions de visite et aussi de meilleures conditions d'étude et de recherche scientifique.'', explique Cláudio Mendonça.

Une autorisation gouvernementale en 2019 permet la transformation du fort en musée... mais c'est l'un des projets qui ont été mis en attente à cause de Covid-19... une idée que l'administration locale veut maintenant reprendre.