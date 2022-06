Salif Keïta poursuit son combat pour les albinos

Où qu’il se trouve dans le monde, comme ici en marge d’un concert en Turquie, Salif Keïta n’oublie pas de dénoncer le sort tragique des albinos sur le continent africain. Un combat que le chanteur malien mène depuis plusieurs décennies.

"Quand on naît albinos, ça veut dire qu'on naît avec des problèmes tant sur le plan santé que social. Ils sont stigmatisés, persécutés, sacrifiés. Il faut qu'on ait des gens alliés, des gens qui nous supportent pour qu'on puisse dissuader ces gens qui sacrifient les albinos. Il faut que le monde soit avec nous pour qu'un jour, on puisse punir ces gens qui font des sacrifices. Là, on n'y arrive pas", explique le chanteur.

Devenu la voix des albinos, Salif Keïta, qui a lui-même été discriminé, s’est réfugié dans la musique et a connu un succès international. Mais pour les autres, ceux qui souffrent ou meurent à cause de leur albinisme, la légende de la musique malienne continue de chanter, pour sensibiliser sur leur sort.