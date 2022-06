L'Afrique du Sud accueille le trophée de la Coupe du monde de la FIFA

La simple présence du magnifique trophée de la Coupe du Monde de la FIFA a fait resurgir tant de souvenirs et de sentiments de nostalgie chez les joueurs et les supporters de football en Afrique du Sud.

Le trophée de la Coupe du monde de la FIFA effectue une tournée mondiale dans 51 pays, dont les 32 nations qualifiées pour l'édition 2022 qui aura lieu au Qatar plus tard cette année. L'une de ces étapes était l'Afrique du Sud, où le Brésilien Juliano Belletti, vainqueur de la Coupe du monde 2002, a accompagné le trophée tant convoité lors de son atterrissage à l'aéroport international Lanseria de Johannesburg le 28 mai.

"C'est un moment spécial, je suis à la fois excité et nerveux. Peu de gens ont l'occasion de voir le trophée de la Coupe du monde", a déclaré Siphiwe Tshabalala, ancien milieu de terrain sud-africain, auteur du sensationnel but d'ouverture de la Coupe du monde 2010 lors de la toute première Coupe du monde africaine, il y a 12 ans.

"Entrer sur le terrain et voir le stade plein à craquer, puis tout le monde célébrer d'une seule voix, et puis le plus qui est évidemment nous marquant ce but, 'Shabba' marquant le but et tout le monde célébrant d'une seule voix. Pour moi, ce sont des moments que je n'oublierai jamais", a déclaré Reneilwe Letsholonyane, qui a également participé à la Coupe du monde 2010.

Le deuxième jour de la tournée mondiale a vu le plus grand prix du sport visiter le foyer du football sud-africain, Soweto, où les fans se sont pressés pour avoir un rare aperçu du trophée et une photo mémorable.

"Le sentiment de bien-être est définitivement de retour. Même si nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du monde, le fait de pouvoir venir au Maponya Mall et de prendre une photo avec ce trophée emblématique est l'une de ces occasions qui ne se présentent qu'une fois dans une vie", a déclaré Mpho Letsholonyane.

"Il est grand temps qu'une équipe africaine aille jusqu'au bout de la Coupe du monde", a déclaré Siphiwe Tshabalala, ancien milieu de terrain sud-africain.