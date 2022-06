Ryanair impose un test d'afrikaans aux passagers sud-africains

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a confirmé lundi mener des tests de culture générale en afrikaans sur les ressortissants sud-africains volant vers le Royaume-Uni, générant de nombreuses critiques qui l'accusent de pratiques discriminatoires.

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers, qui n'exploite pas de vols au départ et à destination de l'Afrique du Sud, a déclaré qu'elle exigeait ce "simple questionnaire" en raison de ce qu'elle décrit comme une forte prévalence de passeports sud-africains falsifiés.

"En raison de la forte prévalence de passeports sud-africains frauduleux nous demandons aux passagers voyageant vers le Royaume-Uni de remplir un formulaire simple en afrikaans. S'ils ne sont pas capables de le compléter, ils se verront refuser de voyager et seront remboursés", a commenté la compagnie dans une déclaration reçue.

Alors que les critiques se multiplient sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, l'ambassade britannique en Afrique du sud a twitté vendredi que ce n'était pas une formalité requise par le Royaume-Uni.

Les commentaires allaient bon train sur Twitter, un internaute postant le test en question qui comporte des questions comme "qui est le président d'Afrique du sud" ou "quelle est la plus grande ville d'Afrique du sud". Beaucoup s'indignaient, rappelant que l'afrikaans est seulement la troisième langue la plus parlée dans un pays qui compte onze langues officielles, le zoulou étant la plus parlée et que c'était celle des colons blancs dans un pays où la population est en majorité noire.