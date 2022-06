Kenya : les conséquences désastreuses de l'exploitation du sable

À un peu plus de 160 km de la capitale Kényane Nairobi, l'exploitation du sable a des conséquences désastreuses sur sur les rivières et la vie aquatique.

Il est difficile de croire qu'une rivière a coulé à travers cette terre du comté de Machakos au Kenya. C'est à un peu plus de 160 km de la capitale Nairobi et de ses exigences en tant que ville en pleine expansion. La construction, la nécessité de fabriquer du verre, du ciment, du béton et une foule d'articles de tous les jours, voilà ce qui amène les travailleurs et leurs camions ici. Mais l'excavation constante de sable menace l'environnement.

Les équipes d'excavateurs de sable disent être conscientes du problème, mais il n'existe aucun système pour les aider à gérer la récolte de manière durable.

"Pour notre sable, nous creusons parfois au détriment de nos zones de pâturage, ce qui fait que nos animaux manquent d'eau, mais si le gouvernement peut construire des bassins de captage de sable pour que nous puissions avoir des zones d'abreuvement et de pâturage, mettre en place des réglementations où nous sommes censés passer en transportant du sable et restreindre les autres et construire de bonnes routes, ce sera une bonne chose", a déclaré John Mutisya collecteur et vendeur de sable.

"Le sable transporté de ces rivières en une journée se compte en centaines et milliers de tonnes parce qu'un semi-remorque moyen peut transporter 50 tonnes, (mais) il y a ceux de 30 tonnes et un comme le mien qui fait 15 tonnes. Donc, en une journée, il est difficile de connaître la quantité exacte, mais il s'agit de milliers de tonnes", ajoute-t-il.

Réglementer l'industrie

Halinish Yusuf est directrice de la conservation et de l'utilisation du sable dans le comté de Makueni. Elle pense qu'il est clairement nécessaire de réglementer l'industrie et de mener des études pour découvrir si les ressources dont ils disposent en termes de sable peuvent répondre à la demande croissante.

"En raison de l'importance stratégique du sable, qui est la deuxième ressource naturelle la plus extraite après l'eau, et de l'importance de la modernisation en cours, de la demande de l'industrie de la construction, de la demande de l'industrie du verre et de nombreuses autres industries, il est nécessaire de commencer à penser à la réglementation, au recyclage, à la réglementation de l'endroit où il est récolté, de la manière dont il est récolté, mais aussi de penser à des alternatives et de penser à l'augmentation de l'échelle et à la surveillance de la manière dont il est récolté, de l'endroit où il est récolté, des quantités dont nous disposons afin de commencer à planifier l'avenir", déclare Halinish Yusuf.

Dans le comté de Kiambu, un nouveau chantier de construction nécessite davantage de matériaux de construction. La cérémonie de pose de la première pierre d'un nouveau projet de logement est un motif de réjouissance, mais elle pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'environnement dans lequel le sable est extrait.

Dans cette partie du Kenya, de nombreuses rivières sont dénudées et il ne reste que d'énormes rochers en saillie. Les camions qui extraient le sable roulent presque 24 heures sur 24 pour approvisionner les chantiers de construction comme celui-ci à Kiambu.

L'ingénieur de chantier Samuel Waweru de Vimika Construction doit transformer ce site de 20 acres en un ensemble d'appartements résidentiels dans les 18 prochains mois. Il affirme que la réglementation de l'approvisionnement en sable est une question gouvernementale, mais il précise que ses équipes pourront également utiliser les roches pour fabriquer les matériaux de construction nécessaires.

"En ce qui concerne le sable de rivière, nous n'avons pas de données sur la quantité de sable utilisée, mais il s'agit de chiffres énormes en termes de millions de tonnes. À l'avenir, en raison de l'environnement, nous avons vu certains comtés interdire la récolte du sable, mais au cas où le sable serait interdit, nous avons une alternative où nous pouvons utiliser le sable de roche. Le sable de roche est obtenu à partir du ballast. Lorsque nous broyons le ballast, le sous-produit est du sable de roche qu'il est recommandé d'utiliser comme substitut au sable de rivière", explique-t-il.

Selon un récent rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le sable est la deuxième plus grande ressource exploitée après l'eau. Il indique qu'au niveau mondial, 50 milliards de tonnes de sable et de gravier sont récoltées chaque année.

Selon le WWF, "l'exploitation du sable exerce déjà une pression sans précédent sur les rivières, les plaines inondables et les deltas", ce qui entraîne une érosion, une perte de biodiversité et une réduction de la protection contre les ondes de tempête.

Au Kenya, de nombreuses communautés dépendent de ce type d'excavation, qui constitue leur seule source de revenus. Par conséquent, dans certaines régions, l'exploitation incontrôlée a entraîné des dommages environnementaux qui ont été largement négligés.

Selon Mme Yusuf, il est nécessaire de procéder à un inventaire pour connaître la quantité de sable restante, les dommages causés et les besoins de l'industrie dans les années à venir.

Elle déclare : "Malheureusement, il n'existe pas de données permettant de déterminer la quantité de sable nécessaire au développement futur, et dans le même temps, il n'y a pratiquement aucune recherche sur la quantité de dépôts de sable dont nous disposons. Ainsi, même si nous faisons des plans, des plans de développement en tant que gouvernements, nous ne sommes pas en mesure de dire combien de sable sera nécessaire et si nous allons vers une crise ou non. Il est donc nécessaire d'investir dans la recherche, pour savoir combien de gisements de sable nous avons, combien peuvent être récoltés et combien sont nécessaires pour le développement."