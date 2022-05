L'équipe olympique des réfugiés reçoit un prestigieux prix espagnol

La Fondation olympique pour les réfugiés et l'équipe olympique de réfugiés sont les lauréats du Prix Princesse des Asturies de cette année.

Le jury du prix a déclaré que leur travail pour aider les athlètes réfugiés "fusionne les plus hautes valeurs du sport, telles que l'intégration, l'éducation, la solidarité et l'humanité, et représente un message d'espoir pour le monde".

Le Comité international olympique (CIO) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) ont fondé l'équipe de réfugiés afin que les athlètes contraints par les conflits à quitter leur nation puissent tout de même participer aux compétitions.

L'équipe a participé pour la première fois aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016 avec dix athlètes originaires d'Éthiopie, de République démocratique Congo, de Syrie et du Soudan du Sud. Pour les Jeux de 2020 à Tokyo, l'équipe comptait 29 membres.

La Fondation olympique pour les réfugiés a été créée pour aider les athlètes déplacés à poursuivre leur carrière et favoriser leur développement au sens large.

Le jury du prix Princesse des Asturies a salué les lauréats "pour l'opportunité qu'ils offrent aux athlètes dans les zones de conflit et les endroits où les droits de l'homme sont violés, les empêchant de pouvoir exercer leurs activités sportives et personnelles."

La fondation et l'équipe ont été choisies parmi 24 nominés.

Le prix de 50 000 euros (52 600 dollars) est l'un des huit prix, notamment dans les domaines des arts, de la communication et des sciences, décernés chaque année par la fondation.

Ces prix sont parmi les plus prestigieux du monde hispanophone. Une cérémonie de remise des prix a généralement lieu en octobre dans la ville d'Oviedo, dans le nord de l'Espagne.

Parmi les anciens lauréats du prix du sport figurent l'athlète américain Carl Lewis, ainsi que les joueurs de tennis Steffi Graf (Allemagne) et Rafael Nadal (Espagne).