CAN 2023 : le Kenya et le Zimbabwe exclus

Le Zimbabwe et le Kenya ne participeront pas aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les deux nations ont été exclues de la compétition par la CAF ce lundi.

La sanction est tombée lundi soir, la Confédération Africaine de Football a choisi de retirer le Kenya et le Zimbabwe du programme des qualifications pour la prochaine CAN alors qu'elle avait inclu les deux pays dans le tirage au sort le mois dernier.

Suspendues pour "ingérences politiques" dans les affaires fédérales, les fédérations kényane et zimbabwéenne n'ont pas rempli à temps "les critères requis par le Congrès de la FIFA comme condition préalable à la levée de leur suspension", explique l'institution dans un communiqué.

La CAF précise que les deux nations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. "Les groupes C et K seront composés uniquement de trois équipes et l'ordre des matchs sera maintenu conformément au calendrier des matchs qui aura été communiqué aux équipes après le tirage au sort."

Une décision qui profite au Cameroun et au Maroc, déjà grand favoris de ces deux poules.

Alors qu'ils disputeront la coupe du monde au Qatar cet hiver, les deux pays voient leurs calendriers considérablement allégés.

Les Lions de l'Atlas devaient affronter le Zimbabwe à deux reprises en septembre tandis que les Lions Indomptables recevaient le Kenya le 4 juin prochain.

Le Cameroun devra écarter soit la Namibie, soit le Burundi tandis que le Maroc aura pour seuls adversaires l'Afrique du Sud et le Liberia.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour le tournoi final, qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.