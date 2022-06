Le Ghana lance la course à la CAN 2023

Les qualifications pour la CAN 2023 débutaient ce mercredi sur le continent. L'Angola, la Libye et le Ghana ont parfaitement lancé leur campagne à domicile.

Avant de se concentrer sur sa participation au Mondial 2022, le Ghana espère assurer sa participation à la coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu l'an prochain en Côte d'Ivoire. Les Black Stars ont bien débuté en dominant facilement Madagascar à Gold Coast (3-0).

Les frères Ayew encadraient une équipe très jeune et c'est d'ailleurs la nouvelle garde qui a frappé : Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Felix Afena-Gyan (AS Roma) et Osman Bukari (Nantes)ont construit ce succès au retour des vestiaires.

A Luanda, la Centrafrique a longtemps pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score en première période par Samuel Nlend, l'ancien international camerounais U20 tout juste naturalisé. L'ancien capitaine de l'Union Douala inscrit son premier but avec les Fauves du Bas-Oubangui.

Les Palanca Negras ont fini par trouver la faille en deuxième mi-temps avec deux réalisations en quatre minutes à l'entrée du dernier quart d'heure. D'abord le deuxième en 4 sélections pour M'Bala Nzola, l'attaquant de La Spezia en Italie (72e) puis une réalisation de Gelson Dala, le buteur d'Al Wakrah (76e).

Ghana et Angola prennent la tête de ce groupe E et auront la possibilité de doubler leur capitale point avant leur double confrontation les 19 et 27 septembre prochains.

La Libye retrouve son public

Dans le groupe J, la Libye disputait à Benghazi son premier match à domicile depuis juin 2013. Devant 3 000 spectateurs, les Chevaliers de la Méditerranée se sont imposés 1-0 face au Botswana grâce à l'attaquant de l'Al Ahli Tripoli, Saleh Al Taher (54e).

Les hommes du Français Corentin Martins (ex-Mauritanie) prennent la tête de la poule avant Tunisie-Guinée Equatoriale ce jeudi.