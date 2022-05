Ports : rivalité entre Dar es-Salaam et Mombasa [Business Africa]

Le port de Mombasa, au Kenya, perd de l'activité au profit de son grand rival Dar es-Salaam, en Tanzanie.

Les importateurs des pays enclavés que sont l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo s'inquiètent des prochaines élections à Nairobi. D'autant plus que lors des violences post-électorales de 2007 à 2008 au Kenya, les transports ferroviaires ont été perturbés et les importateurs ont perdu des marchandises.

L'Ouganda est le plus grand marché de transit du Kenya dans la région. Selon le dernier rapport de la charte communautaire du corridor portuaire de Mombasa, les volumes de transit par le port de Dar es-Salaam ont augmenté de 21% en 2020, tandis que ceux passant par Mombasa ont diminué de 6,2% au cours de la même période.

Cette baisse est attribuée à la décision des importateurs de Kampala de réacheminer davantage de marchandises vers Dar es-Salaam. Le nouveau rapport montre que les marchandises à destination de l'Ouganda ont diminué de 5,7% en 2021. De même que celles à destination du Rwanda, qui ont chuté de 56,7%.

Une baisse plus importante est attendue en 2022. Mombassa se trouve au cœur du corridor nord qui dessert les États enclavés d'Afrique de l'Est, alors que Dar es Salam se trouve sur le corridor central. Les deux ports ont modernisé leurs installations dans le but de se faire concurrence.