Libye : vague d’arrestations de migrants

Assis à même le sol et entourés par des véhicules de police, ces migrants ont été arrêtés par les forces de sécurité libyennes dans la ville de Surman, située près de Tripoli.

Depuis quelques jours, ces scènes sont devenues courantes. Dans l’ouest du pays, la police a déclaré avoir arrêté au moins 300 migrants la semaine dernière et plus de 3 000 au cours des trois derniers mois.

"Un plan de sécurité a été élaboré, il y a environ trois mois pour éliminer l'immigration clandestine et les repaires de passeurs et arrêter les personnes recherchées. Au cours de cette période, Dieu merci, plus de 3 000 migrants illégaux ont été arrêtés. Des mesures légales ont été prises et ils ont été renvoyés au Bureau de l'immigration illégale", explique le Colonel Ashraf Issa, des forces de sécurité de la ville de Surman.

Déjà, cette campagne d’arrestations inquiète les ONG. Le pays est régulièrement critiqué à cause des mauvais traitements infligés aux migrants dans les centres de détention.

"Certains des centres proches du siège du pouvoir à Tripoli ont amélioré les conditions des migrants. Mais les autres centres, éloignés du siège du pouvoir et de la capitale, connaissent une grande marginalisation et les migrants y vivent des conditions vraiment tragiques. Cela a obligé les organisations internationales à fournir une aide d'une part et à faire pression sur les autorités libyennes pour qu'elles trouvent des solutions", explique le Dr. Abdel Moneim al-Hour, Secrétaire général de l'Organisation arabe des droits de l'homme.

Seulement 300 km séparent la Libye des côtes italiennes. Une tentation pour les candidats à l’exil qui souvent sont la proie de trafiquants, quand ils ne meurent pas en tentant la traversée.