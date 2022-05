Les Etats-Unis vont redéployer des militaires en Somalie

Le président américain Joe Biden a décidé de redéployer des militaires en Somalie, afin de combattre le groupe extrémiste d'Al-Shabab, affilié à al-Quaïda. Près de 18 mois après le retrait des 750 militaires américains du pays, ils seront environ 500 à être envoyés sur place.

"Le but ici est de faire en sorte que les forces locales soient plus efficaces dans la lutte contre Al-Shabab, qui a intensifié et consolidé sa menace", a déclaré John Kirby, porte-parole du Pentagone. "Donc, encore une fois, il s'agit d'un repositionnement des forces qui sont déjà dans le secteur, qui ont ponctuellement été présentes dedans et en dehors de la Somalie depuis janvier 2021."

@POTUS a autorisé le ministère de la Défense à rétablir une petite présence militaire américaine permanente en Somalie. Cette décision est basée sur une demande de @SecDef, l'avis des commandants supérieurs, et l'inquiétude pour nos troupes.

Si aucun détail n'a été donné concernant la date de leur affectation, le porte-parole du Pentagone indique que la mesure devrait prendre un peu de temps avant d'être mise en place.

"Al-Shabab continue, à coup sûr, de mener des attaques là-bas en Somalie", ajoute le porte-parole. "Ils ont été capables de mener des assauts dans la région. Et nous savons que dans le passé, ils ont au moins évoqué l'intention et le désir d'attaquer en dehors de la région, y compris contre des intérêts américains. Nous suivons donc cela de près".

Le porte-parole du Pentagone John Kirby a assuré qu'il n'était pas question que les forces américaines soient directement engagées dans les combats contre Al-Shabab.