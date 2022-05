Le trophée de la Coupe du Monde clôture sa tournée au Qatar

Des milliers de personnes ont assisté mardi à Katara à la dernière étape d'une tournée de cinq jours qui présentait le trophée de la Coupe du Monde dans des lieux emblématiques du Qatar.

Les fans ont pu profiter d'une série d'activités, de spectacles culturels, d'un spectacle et de l'apparition de plusieurs invités spéciaux. La légende du football brésilien Cafu, deux fois vainqueur du Mondial était présent lors de cette cérémonie.

Du 5 au 10 mai, le trophée a visité une multitude de sites touristiques à travers le pays, notamment Aspire Park, Souq Waqif, Msheireb Downtown Doha, la Place Vendome et le Doha Festival City. La coupe, va entamer une tournée mondiale dans plus de 50 pays avant le début du tournoi le 21 novembre. Elle doit être présentée aux Émirats arabes unis vendredi et au Bahreïn la semaine suivante.