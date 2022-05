La marque de beauté Fenty de Rihanna débarque en Afrique

C’est une nouvelle qui va faire plaisir aux fans de la chanteuse devenue femme d’affaires, Rihanna. Sa marque de cosmétiques Fenty déjà plébiscitée par de nombreux consommateurs en Afrique, débarque sur le continent, et ce, dès la fin du mois de mai.

C’est la chanteuse elle-même qui l’a annoncé sur son compte Instagram. Les premiers pays concernés sont le Botswana, le Ghana, le Kenya, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe.

La marque Fenty Beauty qui a fait ses débuts en 2017, a impulsé une nouvelle dynamique dans l’univers de la beauté avec des produits plus inclusifs, et adaptés à toutes les carnations. Grâce notamment à sa marque, à 33 ans Rihanna est aujourd’hui l’une des chanteuses les plus riches au monde. Elle est à la tête d’une fortune estimée à environ 1,7 milliard de dollars selon le magazine Forbes.

Fenty Beauty, est estimée à 2,8 milliards de dollars et Rihanna possède 50 % de l’entreprise. Le reste appartient au groupe de luxe français LVMH, qui détient d’autres marques comme Louis Vuitton, Christian Dior, ou encore la chaîne de magasins Sephora.