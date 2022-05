Football : le nigérian Zaidu Sanusi offre la victoire à Porto

L'arrière gauche nigérian Zaidu Sanusi a permis au club portugais de Porto de s'imposer 1-0 sur le terrain de son rival Benfica, samedi.

Zaidu a marqué sur une contre-attaque dans le temps additionnel pour donner neuf points d'avance à Porto à une journée de la fin.

Ce résultat a permis à Porto de remporter son 30ème titre de champion du Portugal. Le Sporting Lisbonne, champion de l'année dernière, termine deuxième, tandis que Benfica prend la troisième place.

"Le titre a une grande importance pour nous, surtout contre Benfica qui est notre plus grand rival. Et c'est vraiment spécial de le fêter ici une fois de plus après quelques années. C'est tout simplement excellent. Excellent."

"Nous sommes déjà habitués à cela. Porto a livré pour nous depuis que je suis né. Cela fait longtemps en fait, plus de 40 ans. C'est de l'histoire ancienne." ont témoigné des supporters qui célébraient leur victoire

Sans compter son premier échec du championnat portugais d’il y a deux semaines à Braga, Porto et son entraineur Sergio Conceicao établissent un nouveau record de 58 matchs sans défaite.