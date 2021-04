Moussa Marega relance Porto

Au Portugal, Moussa Marega et le FC Porto n'ont pas encore abdiqué dans la course au titre.

Muet depuis trois mois, Moussa Marega a inscrit jeudi soir le seul but de la victoire contre le Vitoria Guimaraes. La septième réalisation de la saison pour l'international malien qui n'avait plus marqué depuis plus de trois mois.

Les Dragons reviennent à 4 points du leader, le Sporting de Lisbonne, à 6 journées de la fin du championnat.

En Italie, Victor Osimhen a lui participé au festival napolitain dans le choc contre la Lazio de Rome. Victoire 5-2 et sixième but en Serie A pour l'international nigérian, joueur africain le plus cher de l'histoire.