Journée de la Terre : des Nigérians appellent à sauver la planète

Des écologistes nigérians et des passionnés du climat ont appelé à davantage d'actions pour sauver la planète.

Cet appel a été lancé à l'occasion de la Journée de la Terre, une journée consacrée à la sensibilisation à la nécessité de protéger la planète, de lutter contre le changement climatique et de faire du monde un endroit où il fait bon vivre.

Le secrétaire permanent du ministère de l'environnement et des ressources en eau de l'État de Lagos, Gaji Tajudeen, a souligné la nécessité de sauver la planète.

"Il est nécessaire que nous sauvions la planète pour qu'elle devienne un endroit vivable, si nous ne la sauvons pas, nous y périrons. Il est préférable de prévenir quelque chose plutôt que de prendre une mesure palliative pour résoudre le problème", a-t-il déclaré.

Il a ajouté : "Je veux que les émissions soient réduites au minimum, nous devons innover sur les causes de ces émissions, nous devons rétablir les choses telles qu'elles sont, rendre la terre plus vivable. Nous devons réduire les incidences sur la santé ; nous devons réduire un grand nombre de problèmes liés au changement climatique et au désordre environnemental". a déclaré M. Tajudeen.

M. Tajudeen a déclaré que le gouvernement de l'État de Lagos s'est engagé à assurer un environnement propre et sûr aux résidents du centre névralgique économique, financier et commercial du Nigeria.

Il a révélé que le gouvernement de l'État, par le biais de son ministère de l'environnement et de ses agences, s'associe à des organisations et à des partenaires de développement pour développer des espaces et des parcs respectueux de l'environnement dans l'État de Lagos.

Tajudeen a déclaré : "Cet endroit (où nous nous tenons maintenant), si vous le connaissiez il y a quelques années, n'est pas ce qui existait ici (avec le soutien du gouvernement et de LASPARK), c'est là où nous l'avons amené. Nous l'avons fait passer du point zéro à un endroit où les gens viennent se détendre, célébrer leurs proches, faire la fête, etc. Nous faisons beaucoup de choses, nos agences sont toujours dans la rue (LAWMA, LASPARK, LASEPA), c'est ainsi que nous surveillons ce qui se passe partout."

Il a également ajouté que l'État prend la question de la qualité de l'air au sérieux. "Pour la qualité de l'air, nous y travaillons. Nous effectuons des tests partout à Lagos ; nous allons d'un gouvernement local à l'autre pour vérifier la qualité de l'air."

La production et la consommation de plastique étant accusées d'être à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, de la dévalorisation des écosystèmes marins et de l'étouffement de la faune océanique, des individus, des groupes et des entreprises encouragent l'utilisation de canettes et de matériaux écologiques par les humains.

Chidi Ikemefuna, représentant de Nampak Bevcan (une entreprise qui promeut l'utilisation des boîtes de conserve au Nigeria), souhaite mettre fin à ce qu'il appelle l'abus de la terre : "La terre dont je rêve est une terre verte, une terre respectueuse, sans carbone ni plastique. Une Terre exempte de toute contamination sur la terre et dans les océans. Croyez-le ou non, ce que nous jetons nous revient.

Nous mangeons des choses de l'océan, nous mangeons des plantes de la terre. Si vous abusez de la terre, nous abusons de la terre".

Ikemefuna a souligné la nécessité de promouvoir l'utilisation des boîtes de conserve : "Les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides à cause des activités humaines, c'est pourquoi nous encourageons l'utilisation des boîtes de conserve.

C'est parce que les canettes sont recyclables à 100 %, elles sont écologiquement durables."

Réunis dans un jardin à Lagos construit avec des caisses de conteneurs recyclées, du béton préfabriqué et des matériaux respectueux de l'environnement, les écologistes ont organisé des campagnes de sensibilisation sur la pollution plastique et ont souligné la nécessité d'activités de recyclage, entre autres.

Nnenna Onyewuchi, passionnée d'environnement et directrice exécutive de la stratégie et de l'innovation de Yellow Brick Road, faisait partie de ceux qui ont marqué la Journée mondiale de la Terre. "Nous sommes ici pour peindre des canettes pour célébrer la journée de la terre, nous avons choisi les canettes parce qu'elles sont recyclables à l'infini". - Onyewuchi

Elle a ajouté que "lorsqu'il s'agit d'emballages de boissons, ils sont les meilleurs pour la terre parce que l'aluminium utilisé pour fabriquer les canettes peut être transformé en d'autres canettes, en pièces pour les appareils photo et les vélos. Nous parlons d'être infiniment réinventables, infiniment recyclables et cela signifie que moins d'entre eux finissent dans les décharges, ce qui est mieux pour la terre et pour nous tous."

La Journée de la Terre 2022, qui a pour thème "Investir dans notre planète", intervient dans un contexte d'inflation mondiale croissante et d'aggravation de la crise alimentaire. Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dues à la guerre de la Russie en Ukraine aient été mises en cause, le rapport 2022 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) accuse les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Selon le rapport, cela a affecté la productivité des secteurs alimentaires dans le monde entier, avec parfois des effets irréversibles.

Le correspondant d'Africanews à Lagos, David Agunloye Taylor, rapporte que les écologistes réclament davantage d'actions pour aider à protéger la planète.

Selon lui, ils souhaitent une consolidation des efforts locaux et internationaux pour lutter contre le changement climatique et sauver la planète Terre.