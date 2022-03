Kenya : le Programme de l'ONU pour l'environnement fête ses 50 ans

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) fête ses cinquante ans. Et c’est dans la capitale kényane, où se trouve son siège qu’ont eu lieu les festivités. Un événement en présence de deux chefs d’état, le Nigérian Muhammadu Buhari, et le Kényan Uhuru Kenyatta, qui a salué le travail de cet organe.

"Le PNUE s'est transformé en une formidable conscience écologique pour le monde en défendant avec audace l'agenda environnemental. Progressivement, au cours des 50 dernières années, le PNUE a amené le monde à comprendre le rôle central de l'environnement dans l'existence humaine, à se rendre compte des menaces croissantes qui pèsent sur l'environnement", a déclaré le président kényan.

De son côté, le président nigérian a tenu à saluer les efforts de l’ONU en matière notamment de lutte contre la pollution et du changement climatique.

"Alors que nous célébrons le 50e anniversaire de l'existence du Programme des Nations Unies pour l'environnement, nous louons les efforts de cet organe et encourageons une action plus large pour surmonter le changement climatique, la biodiversité, l'augmentation des niveaux de pollution et les déchets étant trois crises majeures qui menacent notre planète", a déclaré le président nigérian.

En 50 ans, le programme de l’ONU pour l’environnement affiche de belles victoires. Mais la plus importante sera peut-être le traité mondial contre la pollution plastique, une décision historique adoptée il y a quelques jours, et qui pourrait devenir juridiquement contraignante d'ici 2024.