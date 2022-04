Côte d'Ivoire : jour d'élection à la FIF

L'élection du nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football a lieu ce samedi après plusieurs reports.

Qui de Idriss Yacine Diallo, Sory Diabaté et Didier Drogba sont en lice pour présider aux destinées du football ivoirien pour les 5 prochaines années.

Les trois candidats tentent de convaincre les 81 votants à leur donner leurs voix, mais ces dernières semaines, la question de la légitimité ou non du candidat Didier Drogba, ancien capitaine de l’équipe nationale, a fait couler beaucoup d’encre et de salives.

Les Ivoiriens, qui s’intéressent particulièrement à cette élection, ne se font pas prier pour donner prendre position.

"Didier Drogba n’a vraiment rien fait pour le football ivoirien, estime ce supporter rencontré dans les rues d'Abidjan. Il n’a jamais assisté à un match de première ligue, même après sa retraite. Lorsque les Yaya Touré, les Kolo Touré et autres sont allés remporter la CAN, il n’a même pas été capable d’aller soutenir ses jeunes frères pendant cette finale-là. Mais dernièrement il était avec eux parce qu’il avait été invité par le CONOR, mais nous tous on sait pertinemment que, le fait d’avoir participé à la dernière CAN, c’est juste de l'opportunisme."

"Ça fait 22 ans, je peux dire depuis 92 au temps de Dieng Ousseynou, ce sont toujours les mêmes qui nous gouvernent. C’est un groupe d’amis qui s’opposent à la candidature de Drogba, parce qu’ils sont dans un système qui les arrange. Depuis plus de 30 ans, on est fatigué de cette génération. On a besoin de sang neuf. Didier Drogba, c’est l’homme idéal pour notre football. Toute la population veut le voir comme prochain président de la FIF."

L'élection du président de la FIF a déjà été maintes fois reportée depuis 2020, en raison d'un imbroglio sur le système de parrainage pour les candidats.

La FIF avait été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa qui a installé un "Comité de normalisation" depuis.