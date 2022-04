Une pièce de théâtre afro-américaine des années 70 remise au goût du jour

Elle a été jouée pour la première fois en 1976 la célèbre pièce de théâtre afro-américaine For Colored Girls Who Have considered Suicide/When the Rainbow is Not Enuf qui a été plusieurs fois reprises. La dernière en date a eu lieu au Booth théâtre de New York. Sept femmes ont tenté de réinventer l'œuvre de Ntozake Shange. Avec sa grossesse, Kenita R. Miller, jouait le rôle de Lady in Red.

Oh, je ne sais même pas si je pourrais l'exprimer avec des mots. C'est stupéfiant, bouleversant, il y a certains moments dans la pièce ou si je danse, elle est très immobile mais dès que je m'arrête, je peux la sentir et maintenant, comme je suis sur le point d'exploser, je peux la voir bouger. C'est incroyable.

Quand j'ai réalisé que Kenita était enceinte. J'ai pensé que c'était probablement la meilleure - je ne sais pas comment l'univers l'a mis ensemble, vous savez, vous n'auriez pas pu écrire ça. Cette pièce parle de sororité, de féminité, et c'est comme si c'était la meilleure façon de montrer ça avec la maternité, comme si elle créait la vie et que c'était une petite fille. Et on lui parle. Nous lui avons donné plusieurs noms. Elle a beaucoup de tantes" explique D. Woods, qui joue le rôle de Lady in Yellow.

La pièce allie la chorégraphie, la poésie, qui utilise des monologues accompagnés de mouvements de danse et de musique. La chorégraphie comprend sept femmes noires anonymes identifiées uniquement par les couleurs qui leur sont attribuées.

For Colored Girls Who Have considered Suicide/When the Rainbow is Not Enuf a été mise en scène par Camille A. Brown, la première femme noire a chorégraphié une pièce de théâtre depuis près de 67 ans. La ré-imagination de cette pièce emblématique de Ntozake Shange a été un réel succès.