Gabon : l'éco-tourisme contribue à la préservation des gorilles

Le Gabon investit dans la protection des gorilles afin de relancer son secteur du tourisme.

Dans la forêt du parc national de Loango, des individus de l’espèce en voie d’extinction sont pris en charge dans des zones protégées du nord du pays.

Etendu sur 155.000 hectares, le parc offre aux touristes la possibilité d’observer les gorilles pour la modique somme de 300.000 francs CFA (environ 450 euros).

Principalement menacés par le commerce de viande de brousse, la corruption et le manque d'application des lois contre le braconnage, ces grands singes peuvent vivre en sécurité et se nourrir tout en étant protégés grâce au financement de l'éco-tourisme.

"Les gorilles se méfient de l'homme, donc ils prennent progressivement confiance. Comme vous pouvez le voir maintenant, Kamaya est assis calmement, il est couché, il dort, il a confiance. Cela fait suite à des années de travail, des années de travail très dur pour en arriver là." a expliquéHermann Landry, guide d'écotourisme.

Le parc de Loango abrite près de 1 500 gorilles. Seuls environ 20% de la population du pays vivent dans ce parc national.

Après deux ans d'arrêt complet pour cause de pandémie de Covid-19, l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) du Gabon a décidé de reprendre les observations des gorilles de l'Ouest.

De juin 2016 jusqu'au début de l'année 2020, 845 touristes ont pu observer les gorilles sur le site.

"Grâce au tourisme, il permet d'apporter les fonds nécessaires au système du parc pour protéger les gorilles et en fait toutes les autres espèces grâce à eux également. Ils sont comme une espèce phare où ils sont très charismatiques et ils aident à protéger les espèces en les protégeant aussi." a préciséKoro Vogt, responsable du projet Gorille de Loango.

Le gorille au dos argenté de 150 kilos a besoin de plusieurs étapes pour s’habituer à l’homme.

La phase initiale d'habituation au cours de laquelle les gorilles craignent les humains et s'enfuient dès qu'ils sont approchés. La phase durant laquelle ils cessent de fuir mais peuvent réagir par des charges agressives. Et la dernière étape plus sereine où ils continuent leurs activités sans se préoccuper de la présence humaine .

"...\_L'espèce est toujours au bord de l'extinction, si on ne fait pas quelque chose. Donc aider les gorilles à s'habituer à notre présence, aux touristes. Ils viennent pour voir (les gorilles) et ils serviront ensuite d'ambassadeurs de leur protection."_ a ajoutéHermann Landry, guide d'écotourisme.

Malgré les patrouilles nocturnes, l’institut Max Planck spécialisé dans les grands singes, estime que l’accès aux zones isolées occupées par les gorilles augmente.

Des études scientifiques de l’institut permettent d’évaluer une baisse du nombre de gorille de 3% par an.