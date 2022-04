La faune et les côtes africaines subissent les effets des inondations

Selon les experts en biodiversité, les inondations dévastatrices qui ont frappé l'Afrique du Sud cette semaine, ainsi que d'autres phénomènes météorologiques extrêmes sur le continent liés au changement climatique causé par l'Homme, mettent en danger les espèces sauvages marines et terrestres.

L'Afrique a déjà été confrontée à plusieurs malheurs liés au climat au cours de l'année écoulée : les inondations meurtrières font suite à des cyclones incessants dans le sud, à des températures extrêmes dans les régions occidentales et septentrionales et à une sécheresse débilitante, qui touche actuellement l'Est, le centre et la Corne de l'Afrique.

Les groupes de protection de la nature et des animaux sauvages affirment qu'il est essentiel de protéger les espèces contre ces phénomènes météorologiques liés au changement climatique.

"Le changement climatique perturbe les écosystèmes et affecte la survie et l'aptitude des espèces à vivre dans leurs habitats habituels", déclare Shyla Raghav, qui dirige la division du changement climatique à Conservation International. "Des perturbations massives de la stabilité écologique se produiront si des mesures d'adaptation et d'atténuation adéquates ne sont pas mises en œuvre. Il est nécessaire d'intégrer la protection climatique de nos zones protégées. De cette façon, nous renforçons la capacité de résilience de la nature."

Augmentation des températures

De multiples espèces, dont les célèbres "cinq grands" animaux terrestres d'Afrique et d'autres espèces terrestres et marines, sont vulnérables à une perte de population importante. L'ornithologue Paul Matiku, qui dirige le groupe de surveillance de la biodiversité Nature Kenya, affirme que la modification du régime des pluies et l'augmentation des températures ont de graves conséquences sur les populations d'oiseaux.

"Le changement climatique entraîne une variabilité saisonnière des précipitations, de la température et de la nourriture pour les oiseaux. La reproduction est donc interrompue et les populations d'oiseaux diminuent automatiquement au fil du temps", avance Paul Matiku. "Les oiseaux des zones humides sont affectés par la réduction des niveaux d'eau due aux sécheresses. Le désert du Sahara devient plus chaud, et certains oiseaux migrateurs meurent le long de leurs routes migratoires en raison des températures élevées et de la déshydratation." Et d'ajouter que certains oiseaux sont tellement affaiblis par des voyages migratoires éprouvants qu'ils ne se reproduisent plus.

Les écosystèmes qui prospèrent le long des plages de sable blanc très prisées en Afrique sont également particulièrement vulnérables, selon Ibidun Adelekan, professeur de géographie à l'université d'Ibadan, au Nigeria. Les côtes africaines risquent de voir s'effondrer les écosystèmes des récifs coralliens en raison du blanchiment, de l'intrusion potentielle d'eau salée dans les aquifères d'eau douce et de l'intensité accrue des cyclones tropicaux.

Ibidun Adelekan prévient que des dommages plus importants à la biodiversité côtière de l'Afrique auraient également des conséquences considérables pour les populations des villes situées le long de ses côtes. "La privation persistante des écosystèmes terrestres et marins par les actions humaines entraîne une vulnérabilité accrue des communautés côtières et insulaires aux impacts climatiques".

Zones marines protégées

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), qui, au début de l'année, a mis en garde contre le fait que les côtes africaines comportant "une forte proportion d'établissements informels et de petits États insulaires sont exposées et très vulnérables au changement climatique", se fait l'écho de ses préoccupations.

Mais les scientifiques espèrent qu'une meilleure gestion côtière des zones marines protégées et de meilleures restrictions sur l'industrie de la pêche permettront de limiter les impacts sur la biodiversité marine.

"Nos recherches indiquent que l'avenir des récifs coralliens sera bien meilleur si les restrictions de pêche et les zones protégées sont appliquées efficacement dans toute la région", soutient Tim McClanahan, zoologiste principal chargé de la conservation à la Wildlife Conservation Society, qui a étudié plus de 100 sites dans l'océan Indien occidental._ "Bien que le changement climatique puisse échapper au contrôle local, les mauvais résultats seront réduits si la pêche parvient à réduire les impacts néfastes sur les récifs coralliens."_