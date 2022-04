Les soldats déployés dans les zones de Durban dévastées par les inondations

Les opérations de sauvetage se poursuivent à l'intérieur et autour des zones touchées de Durban en Afrique du Sud après les inondations meurtrières qui ont frappé la région. L'Afrique du Sud a déployé 400 soldats sur un total de 10 000 prévus dans les opérations de secours. Des équipes de secours civiles et militaires continuent de chercher des corps parmi les décombres.

Le président Cyril Ramaphosa a déclaré lundi l'état de catastrophe nationale qui doit permettre le déblocage de ressources exceptionnelles.

Au moins 448 personnes ont été tuées dans les inondations. Les habitants de la région tentent de récupérer les corps de leurs proches pour les enterrer dignement.

Le port de Durban, un des principaux terminaux maritimes d'Afrique et clef de voûte de l'activité économique dans le pays, est à nouveau opérationnel.

Mais d'importants dégâts sur la route reliant le port au reste du pays et du continent ont empêché le passage journalier de 13 000 camions de marchandises. Et plusieurs zones demeurent inaccessibles.

Des habitants sont privés d'eau potable depuis neuf jours, 80 % du réseau de la ville a été impacté. Près de 4 000 maisons ont été rasées, et plus de 13 500 endommagées. Et plusieurs zones demeurent inaccessibles.