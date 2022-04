"Afrofutourism" : une exposition d'art numérique entièrement dédiée aux femmes artistes

La technologie change la façon dont les œuvres d'art sont dessinées, exposées et vendues dans différentes parties du monde. Les expositions d'œuvres d'art plus traditionnelles se déplacent vers l'espace numérique où de nombreux artistes peuvent vendre leurs œuvres aux collectionneurs d'art sur le marché des jetons non fongibles (NFT).

La conservatrice d'art nigériane Somi Nwandu, créatrice de l'Afrofutourisme, fait partie de cette nouvelle ère. Elle utilise Afrofutourism, une exposition internationale d'artistes numériques entièrement féminins, pour mettre en avant les œuvres d'artistes féminines noires.

Mme Nwandu explique que son objectif est de faire connaître les artistes numériques d'origine africaine, en particulier les femmes, sur la carte du monde."L'afrofuturisme consiste à célébrer et à explorer les caractéristiques africaines ré-imaginées à travers l'art. __L'idée est de faire de cette exposition une exposition itinérante en Afrique et dans le monde, dont c'est la première édition à Lagos, au Nigeria", indique-t-elle.

Mme Nwandu est convaincue que les collectionneurs d'art doivent avoir une expérience directe de l'exposition d'art numérique et que c'est le seul moyen de créer le changement nécessaire pour qu'ils l'adoptent. "L'idée est de donner vie à ces idées numériques, l'espace numérique, beaucoup de choses restent encore dans le numérique, mais pour les gens de les voir dans l'espace physique contribue vraiment à amplifier et à souligner la polyvalence et l'effet dynamique de l'art numérique".

Au fil des décennies, le Nigeria a développé un grand marché local de l'art traditionnel, mais l'art numérique reste largement inexploité.

Un jeune artiste nigérian, Derek Jumbo, conseille aux artistes traditionnels de trouver des moyens d'explorer l'espace numérique et de présenter leurs œuvres à davantage de collectionneurs d'art. "L'art numérique rassemble l'art, que vous soyez un artiste traditionnel ou numérique, _il y a un principe qui nous lie tous ensemble,avance l'artiste, Peu importe ce que vous pratiquez, que vous soyez un sculpteur traditionnel c'est quelque chose dans lequel vous pouvez mettre vos connaissances. C'est aussi très utile pour le numérique, l'art numérique est quelque chose que nous devrions essayer._"

Une autre participante à l'exposition Afrofutourism à Lagos, Hannah Udeh, étudiante en littérature et collectionneuse d'art dit que c'était une expérience qui a fait vibrer son imagination. "Quand j'ai eu la chance d'y assister, c'était magnifique de voir les couleurs vibrantes, la mode, la nouvelle mode et la vieille mode, puis vous avez comme des décors africains avec une galaxie spatiale fusionnée comme tout en elle." Etla jeune femme ajoute : "C'était nouveau de voir le traditionnel rencontrer le très nouveau et très futuriste type d'art."

La collection d'un artiste américain Mike Winkelman qui porte le nom de Beeple reste l'image numérique la plus chère jamais réalisée et le troisième prix le plus élevé payé pour l'œuvre d'un artiste vivant. L'œuvre d'art vérifiée par la blockchain a atteint plus de 69 millions de dollars aux enchères en mars 2021.

Selon Data, les ventes de NFT ont atteint 10,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021, enregistrant une multiplication par plus de huit par rapport au trimestre précédent.

Bien qu'il existe un énorme potentiel pour gagner gros grâce aux ventes d'œuvres d'art au Nigeria, l'interdiction faite aux banques et aux institutions financières du pays de permettre les paiements en crypto-monnaies reste l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les artistes numériques.

Mais une chose sur laquelle les artistes et les conservateurs de l'exposition internationale exclusivement féminine de Lagos s'accordent est que le temps est venu pour la nation ouest-africaine d'explorer l'art numérique pour refléter la vie, et pour concevoir un nouvel avenir africain.