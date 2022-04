USA : exposition familiale sur le peintre Basquiat

Jean-Michel Basquiat, comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Et pour cause, cette exposition, qui se tient à New York, a été mise en place par la famille de ce peintre mort d’une overdose à l’âge de 27 ans.

34 ans après sa mort, Basquiat suscite toujours la fascination. Et sa famille veut dresser un portrait plus intime de cette icône de la pop culture.

"Nous avons soigné chaque petit détail. Et ce sont des choses qui ont inspiré Jean-Michel. Comme la musique qu'on entendait quand on était enfant, les émissions de télévision que nous avons regardées le samedi matin. Tout cela est intégré à cette exposition, et de nombreux éléments de cette exposition sont des pièces originales", explique Jeanine Heriveaux, l'une des sœurs de l'artiste.

"Jean-Michel était aussi quelqu’un de très social. Il connaissait donc beaucoup de monde. Et l'une des choses qui est différente dans cette exposition, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être passé du temps avec lui, qui l'ont connu pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années, et qui l'ont connu à un moment très précis. Mais nous sommes vraiment les seules personnes qui peuvent mettre un peu de contexte autour de cela et donner le point de vue de notre famille", explique Lisane Basquiat, autre sœur de Basquiat.

L’exposition contient plus de 200 œuvres, des dessins et des peintures de l’artiste, dont certaines pièces majeures qui n’ont jamais été exposées auparavant. L’événement arrive au moment où la valeur marchande de Basquiat continue de monter en flèche et où ses thèmes sur la race et d'identité résonnent particulièrement dans le monde actuel.

" Je pense que c'est maintenant le bon moment pour montrer le parallèle entre les voix et le récit de ce qui est discuté aujourd'hui et ce qu'il dit dans ses peintures. Il est regrettable que nous ayons encore cette conversation, mais j'espère que les gens comprendront ce que les Noirs vivent au quotidien", explique Lisane Basquiat.

Ses sœurs ont passé les cinq dernières années à se replonger dans les souvenirs de l’artiste pour organiser cette exposition, qui fournit le portrait personnel le plus détaillé à ce jour de Jean-Michel Basquiat.