Libye : des maisons souterraines pour relancer le tourisme

La ville de Ghariane, au nord-ouest de la Libye, abrite encore quelques dizaines de maisons troglodytes. Parfois centenaires, ces demeures, creusées dans la roche, se fondent dans les flancs rocailleux du mont Nefoussa.

Tempérés l'hiver et frais durant l'été, les bâtiments troglodytes n'ont pas seulement été destinées aux humains et leurs bétail. Certains servaient de lieu de culte, tandis que d'autres étaient fortifiées et avaient un usage militaire.

Mais chacune de ces constructions n'était pas laissée au hasard. Il fallait bien connaître la nature de la roche dans laquelle creuser pour éviter tout effondrement.

"Il existe trois types de maisons souterraines : le damous, le fasil et le housh al-hafr, comme la maison de mon ancêtre Omar Belhaj", détaille Al-Arbi Belhaj, descendant du constructeur d'une maison souterraine. "Le fasil est construit sur un endroit en pente, en forme de demi-cercle, appelée garra, dans le dialecte ici, et comporte trois ou quatre pièces, et le deuxième demi-cercle est complété par une construction - la moitié est creusée sous terre et l'autre moitié est construite."

Certaines habitations sont vieilles de plus de 2 300 ans, mais une seule maison a pu être conservée en l'état. De nombreux propriétaires ont délaissé les constructions traditionnelles pour se tourner vers des logements plus modernes.

"Il y a beaucoup d'héritages partagés dans la culture des maisons souterraines Damous et des Housh al-Hafr avec nos frères en Tunisie", explique l'historien Youssef Al-Khattali. "De Nalut à Gabès, il y a la tribu Zenata, de Matmata et de Tataouine, ce sont toutes d'anciennes villes et colonies libyennes ou amazighes. Les mêmes motifs et les mêmes styles sont présents à Nalut, ou à Yefren."

Peu fréquentés depuis 2011, les villages berbères du mont Nefoussa et leurs maisons troglodytes ont longtemps été une attraction touristique. Leurs habitants espèrent que le retour du tourisme dans le pays pourra les aider à restaurer et entretenir les lieux.