Coopération renforcée entre la Tanzanie et les USA

La Tanzanie et les Etats-Unis ont choisi de renforcer leur coopération économique. La présidente Samia Suluhu Hassan a été reçue vendredi à Washington par la vice-présidente américaine Kamala Harris. Parmi les domaines évoqués, le secteur privé, le transport aérien, et la lutte contre le covid-19.

"L'objectif de ce voyage aux États-Unis se concentre sur les possibilités d'investissement en matière d'économie en général, mais aussi dans le domaine du tourisme. Et votre voyage a également généré près d'un milliard de dollars de nouveaux investissements de la part d'entreprises américaines. Et cela a contribué et contribuera sans aucun doute à la croissance économique de la Tanzanie, mais aussi à la croissance, à la croissance économique et à l'emploi aux États-Unis également'' a souligné Kamala Harris.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan est en tournée aux États-Unis pour promouvoir un documentaire intitulé The Royal Tour, qui met en avant les attractions touristiques de son pays dans l'espoir de relancer le tourisme, fortement touché par la pandémie.

"Parlant du commerce et de l'investissement, je dois dire que je suis enthousiaste à l'idée de promouvoir davantage des liens commerciaux et d'investissements mutuels, pour des avantages mutuels, et conscients de cela, nous devons créer une facilité de commercer. Et mon gouvernement, en étroite collaboration avec le secteur privé, a mis en place de meilleures conditions et un environnement favorable pour que le secteur privé puisse prospérer. Ma seule requête est donc que le gouvernement américain encourage davantage le secteur privé américain à travailler avec nous'', explique la présidente Samia Suluhu Hassan.

Les deux pays ont indiqué qu'ils attendaient avec impatience l'entrée en vigueur de l'accord de transport aérien "Ciel ouvert", qui établit une relation moderne en matière d'aviation civile entre les États-Unis et la Tanzanie. Ce projet favorisera l'augmentation des voyages et du commerce et contribuera à stimuler la croissance économique.