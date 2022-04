Le Rwanda et le Congo signent 8 accords de coopération

Ce mercredi marquait le dernier jour du voyage du chef de l’État rwandais au Congo. Au cours de cette visite de 72 h, la première depuis 2016, Paul Kagame a rencontré son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs accords de coopération touchant divers domaines, huit au total, couvrant notamment les mines et la formation qualifiante, mais aussi les secteurs culturels et sportifs ainsi que l’agriculture.

Sur ce dernier point, Kigali et Brazzaville ont notamment signé une convention des terres arables pour la culture maraîchère et établis deux mémorandums d’entente.

Après avoir estimé que le niveau des relations économiques entre les deux pays ne reflétait pas l’étendue et la profondeur des engagements pris en 2010 et 2011, les dirigeants rwandais et congolais ont invité leurs gouvernements respectifs à s’employer rapidement à l’élaboration de plans d’action en vue d’exécuter sans délais les accords déjà signés.

Les deux chefs d’Etat se sont enfin accordés sur l’élargissement et l’approfondissement du champ de coopération entre leurs pays au profit des citoyens. Plus largement, Paul Kagame a dit vouloir renforcer les relations avec les pays d’Afrique centrale non seulement dans le domaine de l’économie, mais également dans celui de la lutte contre l’insécurité.