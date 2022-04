RDC : les femmes font la renommée du café Arabica d'Idjwi

Au cœur du lac Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), la récolte de baies de café est fructueuse sur la petite île d'Idjwi. Ici, c'est Rebuild Women's Hope, une association de femmes qui cueille et commercialise le café, afin qu'il y ait plus d'équité dans ce domaine d'activité et qu'elles puissent bénéficier des retombées économiques.

"Nous voyons vraiment que nous avons des résultats qui sont favorables parce que nous produisons du café à un score élevé, un café de spécialité qui est très apprécié sur la scène internationale, et donc la demande est là", explique Marcelline Budza, fondatrice de l'organisation Rebuild Women's Hope.

L'association emploie plus de 12 000 femmes lors des périodes de récolte. Qu'elles soient dans le secteur de la transformation du café, ou de l'administration, elles touchent le même salaire que leurs collègues hommes.

"Je travaille dans le domaine du café depuis six ans", raconte Rosette Nyakalala, ouvrière agricole. "Cet emploi m'a permis d'envoyer mes enfants à l'école, et de leur donner à manger."

Pour chaque récolte, l'association produit entre cent et deux cents tonnes de café, issue de ses propres champs ou de petits producteurs.

"C'est un café d'altitude, c'est un café avec une saveur exceptionnelle, avec un arôme exceptionnel et avec son sol, le sol est volcanique", détaille Daniel Abamungu, directeur général de la coopérative agricole Muungano. "Ce sont tous ces éléments qui font que le café congolais est le plus spécial."

De par ses caractéristiques et sa production sans engrais chimique, le café produit par l'association est devenu l'un des plus prisés au monde en moins de 10 années d'activité. L'Arabica d'Idjwi est vendu en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.