Coopération maritime entre le Nigeria et l'UE dans le Golfe de Guinée

Le tout premier exercice militaire au large des eaux du golfe de Guinée a marqué la coopération entre le Nigeria et l'Union européenne en matière de sécurité maritime. Deux jours de formation et de renforcement des capacités afin de faire face à la menace des attaques et aux kidnappings sur la côte ouest-africaine.

Cet exercice intervient après que le Bureau maritime international a retiré au début du mois de mars le Nigeria de la liste des pays à haut risque pour la navigation maritime. De plus, le BMI a dans son rapport relevé la baisse remarquée des attaques en Afrique de l'Ouest.

Au total, 34 actes de piraterie et attaques armées ont été enregistrés en 2021 dans les eaux du golfe de Guinée. Une décrue due aux actions robustes des marines nationales et régionales du Golfe de Guinée.

C'est dans cette lignée que la coopération entre le Nigeria et l'UE s'inscrit. Cette collaboration permettra à terme de protéger la liberté d'investissement et d'améliorer le développement économique. Au-delà du Nigeria, le partenariat va toucher les autres pays du golfe de Guinée.

Les eaux du golfe de Guinée s'étendent sur 2874 kilomètres de côtes allant de l'Angola au Sud du Sénégal.