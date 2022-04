BAL 2022 : Zamalek connait ses 5 challengers dans la Conférence du Nil

La Ligue africaine de basket-ball (BAL) a dévoilé les listes des six équipes qui participeront à la phase de groupe de la Conférence du Nil au complexe sportif couvert Hassan Moustafa au Caire, en Égypte, qui débute le samedi 9 avril et se termine le mardi 19 avril.

Les six équipes - BC Espoir Fukash (République démocratique du Congo), Cape Town Tigers (Afrique du Sud), Cobra Sport (Sud-Soudan), FAP (Cameroun), Petro de Luanda (Angola) et Zamalek (Égypte) - comptent collectivement 78 joueurs issus de 12 pays d'Afrique et des États-Unis.

Lors de l'ouverture de la Conférence du Nil, le champion en titre de la BAL, le Zamalek d'Égypte, affrontera le Cobra Sport du Soudan du Sud lors du premier des 15 matchs qui auront lieu au Caire ce mois-ci.

Les quatre meilleures équipes de la Conférence du Nil rejoindront les quatre meilleures équipes de la Conférence du Sahara : REG (Rwanda), US Monastir (Tunisie), AS Salé (Maroc) et S.L.A.C (Guinée) - lors des éliminatoires de la BAL 2022, qui se tiendront à Kigali, au Rwanda, du 21 au 28 mai.

La Conférence du Nil compte deux anciens joueurs de la NBA : Jamel Artis (Cape Town Tigers, dernier joueur du Orlando Magic) et Ike Diogu (Zamalek, dernier joueur des San Antonio Spurs). Diogu, neuvième choix de la draft 2005 de la NBA, a remporté le championnatAfroBasket 2015 en tant que membre de l'équipe nationale masculine du Nigeria et a été nommé MVP du tournoi en 2017.

Chacune des six équipes de la Conférence du Nil comptera jusqu'à 13 joueurs, dont au moins huit sont des citoyens du pays d'origine de leur équipe respective et jusqu'à quatre sont originaires d'autres pays, avec un maximum de deux joueurs non-africains par équipe. Dans le cadre du programme BAL Elevate, la 13e place de chaque équipe est réservée aux prospects de la NBA.