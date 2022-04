Procès Sankara : la veuve de Thomas Sankara réagit au verdict

Un tribunal militaire du Burkina Faso a condamné mercredi l'ancien président Blaise Compaoré à la prison à vie pour l'assassinat du leader révolutionnaire Thomas Sankara en 1987.

34 ans après le meurtre de l'icône panafricaine, sa veuve Mariam Sankara se réjouit de voir que justice a finalement été rendue.

"Je pense que le peuple burkinabé et l'opinion publique savent maintenant qui était le président Thomas Sankara, qui était l'individu, qui était l'homme politique, ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné voulaient. En tout cas, je suis soulagé parce que nous savons qui il est. On l'avait traité de tout dans les discours et tout ça, maintenant on sait que c'était un homme intègre" a-t-elle déclaré.

"Cette décision, qui intervient après un quart de siècle de procédures multiples pour nous, est bienvenue. Elle est en même temps une leçon et les Africains devraient s'en inspirer et faire en sorte que de telles tragédies ne se reproduisent plus dans nos pays" a ajouté Bénéwindé Sankara, avocat des parties civiles.

Le tribunal a également prononcé des peines de prison à vie à l'encontre de Hyacinthe Kafando, un officier soupçonné d'avoir dirigé le commando, et du général Gilbert Diendere, un commandant de l'armée au moment de l'assassinat, qui a coïncidé avec le coup d'État qui a porté Compaoré au pouvoir.

Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire après avoir été renversé par des manifestations publiques en 2014, et Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016, ont été jugés par contumace.

Le procès de six mois a été suivi avec avidité par de nombreux habitants de cette nation sahélienne enclavée, pour qui la mort sanglante de Thomas Sankara reste une tache sombre dans l'histoire du pays.

Marxiste-léniniste, homme intègre qui critiquait l'Occident pour son néocolonialisme et son hypocrisie, ThomasSankara a été abattu le 15 octobre 1987, un peu plus de quatre ans après avoir accédé au pouvoir en tant que capitaine de l'armée, à l'âge de 33 ans seulement. Il a été tué, ainsi que 12 de ses collègues, par un groupe d'assassins lors d'une réunion du Conseil national de la révolution au pouvoir.

Discuter de la mort de l'icône de la gauche a été tabou pendant les 27 ans de règne de Compaoré, le compagnon d'armes de Sankara. Le tribunal de Ouagadougou, la capitale, a déclaré Compaoré, Kafando et Diendere coupables d'atteinte à la sécurité de l'État.