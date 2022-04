RDC : le conseiller Francois Beya transféré à la prison de Makala

Le "Monsieur sécurité" du président congolais Félix Tshisekedi a été transféré à la prison Makala de Kinshasa après deux mois de détention dans les locaux de l'Agence nationale de renseignements (ANR).

Conseiller spécial du chef de l’État en matière de sécurité, François Beya Kasongo a été arrêté le 5 février par l'ANR, le service du renseignement civil de la République démocratique du Congo (RDC).

"Le transfert de François Beya Kasongo à Makala", la grande prison de Kinshasa, a eu lieu lundi soir, a annoncé sur Twitter le collectif "Free François Beya", ajoutant que "l'affaire est devant l'auditorat général des FARDC", la justice militaire.

"Nous devons continuer à nous mobiliser pour que ses droits fondamentaux soient respectés et qu'il ait droit à un procès juste et équitable. On ne veut pas de procès à caractère politique", a écrit de son côté, sur le même réseau, l'avocat et défenseur congolais des droits de l'homme Jean-Claude Katende.

Le 8 février, la présidence congolaise avait déclaré que les enquêteurs de l'ANR possèdent contre Francois Beya des "indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale".

François Beya, 67 ans, a été chef de la Direction générale de migration (DGM) sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila (2001-2019), avant de devenir en 2019 le "Monsieur sécurité" du président Tshisekedi.

Il était resté à ce poste en dépit de la rupture fin 2020 entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur, après deux ans d'une cogestion conflictuelle du pays.