Le Qatar inaugure son musée olympique et sportif

Le Qatar vient d’inaugurer son musée olympique et sportif. L’un des plus grands de la planète.C’est dans un bâtiment en verre que seront gravés les exploits les plus retentissants des sportifs du Qatar. Musée olympique et sportif du pays.

Ce panthéon du sport a été inauguré mercredi. Il est sorti des terres après 15 années de travaux. Le Qatar dont l’ambition est de devenir un havre culturel a mobilisé plus de 15 milliards de dollars pour atteindre son objectif.

" L'émir du Qatar voulait construire ce musée pour sauvegarder l'héritage pour la prochaine génération, afin que lorsqu'ils viennent, ils voient ce que la génération précédente a fait et comment ils ont développé le pays, afin qu'ils puissent prendre bien soin de toute l'histoire que le Qatar a construite de 1960 jusqu'à, disons, aujourd'hui’’, explique Abdulla Al Mulla, directeur du Musée olympique et sportif du Qatar.

Les visiteurs découvriront notamment, l’exploit de Cheikh Hassan bin Jabor al-Thani, une référence en matière de courses nautiques pour le pays.

‘’ Si je savais qu'il y a un mur sur lequel figure un athlète, un athlète local, c'est sûr que je voudrais être meilleur que cet athlète, alors je me battrais à 110 % pour être sur ce mur aussi. Maintenant, je suis une cible, donc les gens peuvent travailler dur afin de retirer ma photo." a déclaré l’ex-athlète.

Au total, le Musée compte déjà plus de 17 000 objets. Le pays du Golfe ayant aussi misé sur des légendes sportives étrangères. Mais ses responsables ont dû surmonter divers défis.

‘’ L'un des plus grands défis auxquels nous avons été confrontés - et ce n'est pas seulement au Qatar, c'est partout - est de trouver un équilibre entre les aspects controversés du sport, le devoir d’honnêteté propre au sport, mais aussi l’obligation d'être respectueux, d'honorer et d'inspirer.", Victoria Cosgrove, conservatrice en charge de la galerie olympique.

L’inauguration de ce musée consacré au sport est intervenue à deux jours du tirage au sort de la coupe du monde Qatar 2022.