Qatar 2022 : ces stars africaines absentes du Mondial

Le Mondial-2022, en fin d'année au Qatar, se jouera en l'absence de plusieurs stars du ballon rond, dont les Africains Mohamed Salah et Riyad Mahrez, qui regarderont tous la Coupe du Monde à la maison.

Les défenseurs vont devoir se coltiner Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Neymar, Lionel Messi ou encore Sadio Mané dans le Golfe, mais ils éviteront de croiser la route de plusieurs fines gâchettes sévissant dans les plus grands championnats, à commencer par Mo Salah.

Les Pharaons de l'attaquant égyptien de Liverpool, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), ont échoué dans leur quête de qualification en s'effondrant, collectivement et individuellement, lors d'une séance de tirs au but complètement ratée contre le Sénégal.

Son penalty manqué a contribué à la défaite de l'Égypte avant qu'il ne quitte le terrain sous protection alors qu'il était la cible de projectiles. Une bien triste façon de terminer un autre épisode décevant dans une carrière internationale vierge de trophées.

Blessure à l'épaule

Mo Salah avait entamé la Coupe du monde 2018 en Russie avec une blessure à l'épaule et n'était pas à son meilleur niveau lorsque les Égyptiens sont sortis en phase de groupe. Il a perdu deux finales de CAN, dont une cette année, et manquera un Mondial alors qu'il est au sommet de ses capacités.

Pour l'instant, l'attaquant de 29 ans, devra se contenter de gagner des titres avec Liverpool, pour qui il est le fer de lance d'une improbable tentative de quadruplé de trophées cette saison.

La grande désillusion de l'Algérie maintient égalementRiyad Mahrez à l'écart de la plus grande compétition du football. L'ancien Jouer africain de l'Année devra attendre au moins quatre ans pour une nouvelle participation à la Coupe du monde. En 2014, c'était en tant en tant que joueur inexpérimenté de 23 ans qu'il s'était rendu Brésil, débutant le premier match de l'Algérie contre la Belgique.

Les Ivoiriens Sébastien Haller et Nicolas Pépé manqueront également à l'appel, comme Victor Osimhen avec le Nigeria.