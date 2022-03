Football : démission du président de la fédération algérienne

Le président de la fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, a démissionné jeudi après l'élimination des Fennecs face au Cameroun brisant le rêve des Algériens d'aller à la Coupe du monde au Qatar.

"L'élimination a été comme la fin d'un rêve. Dix secondes nous ont séparés de notre rêve. C'est le football, parfois il est cruel", a expliqué Charaf-Eddine Amara lors d'un point de presse tenu au siège de la FAF L'élimination de la sélection algérienne "ne doit pas être perçue comme un drame national, même s'il s'agit d'une déception populaire", a-t-il jugé.

Dans la matinée, la FAF a annoncé sur son site officiel l'introduction d'un recours auprès de la FIFA et demandé à faire rejouer le match à cause de "l'arbitrage scandaleux" du Gambien Bakary Gassama. Toutefois, le président de la fédération algérienne de foot a estimé que "les chances de rejouer le match sont faibles" et qu'il "ne veut pas vendre des illusions" aux supporters algériens.

Le Cameroun s'est qualifié pour sa huitième Coupe du monde en battant l'Algérie (2-1 a.p.) avec un but à la dernière seconde de Karl-Toko Ekambi (120e+4), mardi à Blida.